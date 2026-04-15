Vor diesem Hintergrund und angesichts des wachsenden Drucks der Märkte der Aktionäre, könnten wichtige geschäftliche Entscheidungen bald unausweichlich werden, sagte Kelleher: «Ich möchte noch einmal betonen: Wir streben weiterhin eine gangbare Lösung an. Zugleich halten wir an unserer erfolgreichen und bewährten Strategie fest, die auf den Ausbau unserer Vermögensverwaltungsgeschäfte ausgerichtet ist. Eine Schrumpfung unserer wertschöpfenden Geschäftsbereiche schliessen wir aus.»