Nach dem Kollaps der Credit Suisse und der Übernahme durch die UBS im Jahr 2023 will die Schweizer ‌Regierung strengere Kapitalvorgaben einführen, um ein zukünftiges Grossbankendebakel zu verhindern. Diese könnten die UBS dazu zwingen, bis zu 22 Milliarden Dollar an zusätzlichem Kapital vorzuhalten. Die UBS setzt sich seit ​langem für eine Abschwächung der Vorgaben ein.