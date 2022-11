Die Credit Suisse sei ein "würdiger Konkurrent", der gerade eine Krise durchlaufe, sagte Kelleher am Mittwoch in London an einer Bankenkonferenz der "Financial Times", wie das Wirtschaftsmedium online berichtete. Allerdings lebe man in einer Welt, wo Kunden ihre Gelder bewegen würden: "Wenn wir von Kunden proaktiv kontaktiert werden, lassen wir ihre Gelder zu uns kommen, ansonsten gehen sie zu unseren US-Konkurrenten", so der UBS-Präsident.