Nach Abschluss der Integration dürfte die UBS an der Börse deutlich höher bewertet sein, sagte Kelleher weiter. «Ich habe keinen Hehl aus der Tatsache gemacht, dass wir beim materiellen Buchwert je Aktie Klassenbeste sein sollten.» Die UBS nehme dabei auch Mass an seinem früheren Arbeitgeber Morgan Stanley, der gegenwärtig deutlich höher bewertet ist. Morgan Stanley sei zwar der weltweit grösste Vermögensverwalter, aber in dem Bereich weitgehend in den USA tätig. Dagegen betreibe die UBS ein globales Geschäft. Ein globaler Vermögensverwalter sollte eigentlich höher bewertet sein ein US-Vermögensverwalter, erklärte Kelleher. «Wenn wir dies also richtig umsetzen, denke ich, dass wir eine deutliche Neubewertung der UBS als Aktie und auch als Global Player erleben werden.»