So kann sie Vertretungen im Ausland statt als Tochterbanken als dem Stammhaus unterstellte Zweigniederlassungen führen, schreibt die NZZ am Sonntag. So habe die UBS bereits in den vergangenen zwei Jahren in Grossbritannien gewisse Geschäfte der CS-Tochter in Zweigniederlassungen vor Ort transferiert, für die sie lokal kein Eigenkapital halten muss.