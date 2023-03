Ein von oben arrangierter Deal hätte die Chance, die Krise der Credit Suisse zu beenden, die in dieser Woche das globale Finanzsystem erschütterte. Eine Liquiditätshilfe der Nationalbank konnte den Rückgang nur kurzzeitig aufhalten. Das Drama an den Finanzmärkten birgt das Risiko, dass Kunden oder Gegenparteien weiterhin die Flucht ergreifen, was Auswirkungen auf das gesamte System haben könnte.