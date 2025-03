Diesen Schritt würde die Grossbank dann in Erwägung ziehen, sollte die Schweizer Politik und die Behörden an ihren Forderungen festhalten, die eine Aufstockung des Kapitals um rund 25 Milliarden Dollar auslösen würden, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen.