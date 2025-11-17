Kapitalanforderungen

Die strengeren Kapitalanforderungen würden für die UBS einen Kapitalaufbau von rund 26 Milliarden Dollar bedeuten. Ein zentraler Streitpunkt: Unter den neuen Vorgaben müsste UBS ihre ausländischen Tochtergesellschaften zu 100 Prozent mit Kapital aus der Schweiz unterlegen – statt wie heute zu 60 Prozent. Das würde zusätzliche 23 Milliarden Dollar erfordern, die UBS in den Schweizer Holdingstandort einschiessen müsste.