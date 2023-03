Sie wolle daher das Gespräch mit Klein suchen, hiess es in einem Bericht der "Financial Times" vom Dienstagabend, der Insider als Quelle nennt. So habe die UBS nun ein juristisches Team damit beauftragt zu prüfen, wie der Vertrag zwischen der Credit Suisse und Klein so kostengünstig wie möglich aufgelöst werden könne, so der Bericht weiter. UBS und CS lehnten gegenüber der Zeitung eine Stellungnahme ab, ebenso ein Sprecher von Klein.