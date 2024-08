Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich stärker als erwartet um 122,4 Prozent auf 30,04 Milliarden Dollar, was insbesondere auf das Segment Rechenzentren zurückzuführen ist. Trotz Bedenken hinsichtlich Chinas steigen die Verkäufe in die Region weiter an und stützen den Gesamtumsatz. Der Technologiekonzern kündigte zudem ein neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von 50 Milliarden Dollar an.