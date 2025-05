«Eine eventuelle Verschärfung dürfte unseres Erachtens dem Standort Schweiz und den lokalen Investoren schaden und einen geringen Beitrag zur Lösung der bestehenden Probleme auf dem Immobilienmarkt leisten», heisst es in einer dazu am Donnerstag veröffentlichten Analyse der UBS. Unter Anderem stehen bisher folgende Ansätze zur Verschärfung im Raum: Ein Verbot der Vermietung oder Verpachtung von Grundstücken für Betriebsstätten durch ausländische Staatsangerhörige. Eine Verschärfung beim Erwerb von Hauptwohnungen durch Nicht-EU/EFTA-Staatsangehörige. Eine Verpflichtung des Wiederverkaufs bei Aufgabe des Wohnsitzes sowie eine Einschränkung des Erwerbs von Ferienwohnungen und Wohneinheiten in Apparthotels durch Personen ohne Wohnsitz in der Schweiz.