Bei Lombard Odier trete Heller in Zürich die Nachfolge von Andreas Arni an, der das Unternehmen nach vier Jahren verlasse, liess die Privatbank weiter verlauten. Sie werde die neue Aufgabe Anfang Februar 2024 übernehmen. Das Ziel von Lombard Odier ist es, das Geschäft in der Deutschschweiz weiter voranzubringen.