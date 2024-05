Sabine Magri, aktuell noch Chief Operating Officer (COO) für Personal & Corporate Banking (P&C) - dem Schweiz-Geschäft der UBS, übernehme per 1. Juli die Leitung von «Personal Banking», schreibt UBS-Schweiz-Chefin Sabine Keller-Busse an ihr Team. In den Bereich werde zudem neu die BANK-now und das UBS Card Center angegliedert.