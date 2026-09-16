Das Anziehen der Teuerung hat die Experten der UBS zu einer Neueinschätzung der Zinslage in der Schweiz veranlasst. Der August mit einem hohen Inflationswert dürfte zwar noch nicht ausreichen, dass die SNB bereits an der nächsten geldpolitischen Sitzung vom 24. September die Zinsen erhöht. Die jüngsten Entwicklungen bei der Teuerung erhöhen aber generell die Wahrscheinlichkeit eines früheren Zins-Schrittes der SNB und anschliessender weiterer Erhöhungen, schreiben die Ökonomen des Chief Investment Office Global Wealth Management der UBS in einer Einschätzung am Dienstag.