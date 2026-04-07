Die Grossbank UBS wollte eine Vereinbarung von 1999 so auslegen lassen, dass sie vor möglichen neuen Klagen geschützt ist. Der zuständige Bundesrichter im New Yorker Stadtteil Brooklyn lehnte dies am Dienstag jedoch ab, wie die Nachrichtenagentur Reuters und die «Aargauer Zeitung» online übereinstimmend berichteten. Richter Edward Korman begründete den Entscheid demnach damit, dass die UBS eine rechtliche Einschätzung zu «hypothetischen» Klagen verlange. Ohne konkreten Streitfall gebe es keinen Anlass für eine gerichtliche Auslegung.