Die Wahl solle auf der Generalversammlung am 15. April erfolgen, teilte das Institut am Freitag mit. Carstens leitete bis Juni 2025 als Generaldirektor die in Basel ansässige Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), die oft als «Zentralbank der Zentralbanken» bezeichnet wird.
Zuvor war er Gouverneur der mexikanischen Notenbank. Mit Maestri soll zudem ein erfahrener Tech-Manager in das Gremium einziehen. Er ist derzeit Vizepräsident Corporate Services bei Apple und war dort über ein Jahrzehnt lang Finanzchef.
Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher erklärte, die Neuzugänge stärkten die Expertise des Gremiums durch herausragendes regulatorisches Wissen und umfassende Finanzkenntnisse. Nicht mehr zur Wiederwahl stellen sich William Dudley und Jeanette Wong. Wie bereits bekannt, wird auch Vizepräsident Lukas Gähwiler aus dem Gremium ausscheiden. Als sein Nachfolger ist der ehemalige UBS-Manager Markus Ronner vorgesehen.
(Reuters)