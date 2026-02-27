Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher erklärte, die Neuzugänge stärkten die Expertise des Gremiums durch herausragendes regulatorisches Wissen ​und ​umfassende Finanzkenntnisse. Nicht mehr ⁠zur Wiederwahl stellen sich ​William Dudley und Jeanette ⁠Wong. Wie bereits bekannt, wird auch Vizepräsident ‌Lukas Gähwiler aus dem Gremium ausscheiden. Als sein Nachfolger ist der ehemalige ‌UBS-Manager Markus Ronner vorgesehen.