3000 Entlassungen in der Schweiz

Sparen bei den Banken heisst hauptsächlich Sparen beim Personal. Bereits bekannt ist immerhin, dass es zu insgesamt 3000 Entlassungen in der Schweiz kommen wird. 1000 Stellen sollen der Integration der CS Schweiz in die Bankengruppe zum Opfer fallen, weitere 2000 würden andere hier angesiedelte Geschäftsbereiche betreffen, hiess es Ende August letzten Jahres. Der grosse Teil der Entlassungen sei damit Ende 2024 und in den Jahren 2025 und 2026 zu erwarten, sagte CEO Sergio Ermotti zuletzt Anfang Mai.