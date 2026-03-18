Die UBS übernahm die Credit Suisse - beide systemrelevante Banken - im März 2023, um einen drohenden Zusammenbruch der CS zu verhindern und eine Finanzkrise in der Schweiz sowie international abzuwenden. Die Credit Suisse war zuvor durch Skandale, hohe Verluste und einen massiven Vertrauensverlust in eine akute Krise geraten. Die Übernahme wurde unter starkem Druck der Behörden organisiert, insbesondere durch den Bundesrat, die Schweizerische Nationalbank und die Finanzmarktaufsicht Finma, die die Stabilität des Finanzsystems sichern wollten.