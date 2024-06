Die Einigung sei am Donnerstag von den Anwälten der Investoren bei einem Bundesgericht in Manhattan eingereicht worden, schreibt Reuters. Die Beilegung des seit acht Jahren anhängigen Verfahrens bedarf noch der Zustimmung des zuständigen Bundesbezirksrichters. Ein UBS-Sprecher wollte den Bericht am Freitag nicht kommentieren.