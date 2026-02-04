Die Transaktion hat zu einem Verlust von 29 Millionen US-Dollar im Ergebnis für das vierte Quartal geführt, wie dem am Mittwoch veröffentlichten Quartalsbericht der Grossbank zu entnehmen ist. Im ersten Quartal 2026 müsse die UBS nun noch den Transfer der verbleibenden Fonds an die Käufer abschliessen, wie es weiter heisst. Sie erwarte daraus allerdings keinen wesentlichen Gewinn oder Verlust mehr.