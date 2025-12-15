Die Grossbank stuft den Nahrungsmittelriesen aus Vevey weiterhin mit «Neutral» ein, hat aber im Vorfeld der Quartalszahlen am 19. Februar ihre Gewinnprognose für 2026 leicht nach unten korrigiert. Grund für die Anpassung sind ein stärkerer Gegenwind durch Wechselkurse sowie eine vorsichtigere Einschätzung beim organischen Umsatzwachstum. Die UBS-Analysten senken ihre Prognose für den Gewinn je Aktie 2026 um ein Prozent auf 4,45 Franken und liegen damit zwei Prozent unter dem Analystenkonsens von 4,55 Franken.