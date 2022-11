An einer ausserordentlichen Generalversammlung hatten die Aktionäre von Meyer Burger letzte Woche der geplanten Kapitalerhöhung zugestimmt. Demnach werden knapp 934 Millionen Namenaktien ausgegeben, zu einem Nennwert von je 0,05 Franken. Die Bezugsrechte werden vom 1. November bis 7. November an der SIX gehandelt. Der erste Handelstag der neuen Namenaktien ist für den 11. November vorgesehen.