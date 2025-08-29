Zollunsicherheit bleibt

Die Konjunkturlage in der Schweiz bleibt weiterhin von Unsicherheit geprägt. Die BIP-Entwicklung dürfte laut den UBS-Experten in den kommenden Quartalen stark davon abhängen, wie hoch die US-Zölle für Schweizer Exporteure letztendlich ausfallen werden. Dazu werde es wohl erst Ende Oktober mehr Klarheit geben, hiess es in dem vom UBS Chief Investment Office (GWM) veröffentlichten Bericht weiter.