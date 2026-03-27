Die Lage für deutsche Immobilienfonds ist seit längerem angespannt. So hatten laut deutschen Medien in den vergangenen Wochen bereits zwei offene Immobilienfonds schliessen müssen, die allerdings vorwiegend in Wohnimmobilien investiert waren. Der Chef der deutschen Finanzaufsicht Bafin, Mark Branson, hatte unlängst in der «Süddeutschen Zeitung» gewarnt, dass es wohl gerade unter den kleinen Fonds zu Schliessungen kommen könnte.