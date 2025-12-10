Die Titel würden momentan mit einem deutlichen Abschlag gegenüber der Vergleichsgruppe gehandelt, so die Analystin, und Zehnder dürfte seine Expansion in Europa und den USA im Lüftungsbereich weiter vorantreiben. Auch würden erste Daten auf eine Erholung im europäischen Wohnungsbau im zweiten Halbjahr 2026 hindeuten und ab 2027 erwarte sie einen deutlichen Aufschwung.