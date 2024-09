Die Aktien des Kabel-Maschinenherstellers Komax handeln am Donnerstag kurz nach Börseneröffnung knapp sechs Prozent im Plus bei 124,60 Franken. Die Titel haben in diesem Jahr aufgrund von schwierigen Rahmenbedingungen jedoch fast 40 Prozent des Marktwerts eingebüsst. Zum Vergleich: Der Swiss Performance Index legte in diesem Jahr um gut 6 Prozent zu.