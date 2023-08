Der Analyst Sebastian Vogel von der UBS senkt entsprechend das Kursziel für Huber+Suhner auf 99 von 104 Franken. Die Einstufung lautet aber weiterhin "Buy". Nach den Halbjahreszahlen habe er seine Gewinnschätzungen leicht nach unten angepasst, schreibt Vogel. Damit würden die negativen Auswirkungen des Lagerabbaus in den Segmenten Kommunikation und Industrie reflektiert. Diese würden teilweise durch ein besseres Umfeld im Bereich Transport kompensiert, so der Experte weiter. Er liege mit seinen Schätzungen nun am unteren Ende der mittelfristigen Zielspanne für die EBIT-Marge zwischen 9 und 12 Prozent.