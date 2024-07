Ein «grosser Teil» der 83 Billionen Dollar (77 Billionen Euro) werde in den nächsten 10 Jahren übertragen werden, wenn die Bevölkerungsgruppe die typische Lebenserwartung erreicht, so die UBS in ihrem Global Wealth Report 2024. Etwa ein Fünftel des weltweiten Vermögens befinde sich im Besitz von Menschen über 75 Jahren. Die meisten Menschen in dieser Altersgruppe leben im asiatisch-pazifischen Raum, mehr als dreimal so viele wie in Nord- und Südamerika.