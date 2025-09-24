Damals begründete der Experte seine Anpassung mit höheren Umsatzerwartungen nach den Halbjahreszahlen. Die Margenschätzungen blieben dagegen unverändert. Diesmal führt er sein Optimismus auf die «Best of Switzerland»-Konferenz der UBS zurück, an welcher sich der Kabel- und Komponentenhersteller zuversichtlich gezeigt habe - insbesondere mit Blick auf die Chancen im Datacenter-Geschäft. Bis 2028 könnte dem Management zufolge daraus ein Umsatzpotenzial von rund 100 Millionen Franken resultieren. Der Experte sieht zudem dank eines besseren Geschäftsmix und stärkeren operativen Hebels Aufwärtspotenzial bei den Margen.