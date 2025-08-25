Eine starke Umsetzung, solide Preissetzungsmacht und Diversifizierung sind seines Erachtens die wichtigsten Treiber gewesen. Wenn die Verbraucherpreiselastizität begrenzt sei, könne Logitech seiner Einschätzung nach trotz erheblicher Zölle seinen EBIT im Jahr 2026 steigern. Darüber hinaus scheine sich die zunehmende Ausrichtung auf das B2B-Geschäft positiv auf die Erträge auszuwirken. Die Optimierung und die Investitionen in die Markteinführungsstrategie in China führten zu Marktanteilsgewinnen, so der Analyst.