Die Aktien von Lindt&Sprüngli notieren am Mittwoch 0,15 Prozent im Minus bei 132'200 Franken. Dennoch erfreut sich die bisherige Jahresbilanz der Aktien an einem 32,40-prozentigen Zuwachs. In anderen Worten: Die Aktien kosten Anfangs Juli rund 32'400 Franken mehr als noch am 1. Januar.