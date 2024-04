Sandoz, die ehemalige Novartis-Tochter, ging im Oktober 2023 als eigenständiges Unternehmen an die Börse. Für künftiges Umsatz- und Margenwachstum setzt der Konzern vor allem auf Biosimilars. Mit diesen setzte das Unternehmen im vergangenen Jahr 2,22 Milliarden US-Dollar um - ein Plus von 15 Prozent. Das Generika-Geschäft steuerte 7,43 Milliarden bei (+4 Prozent). Damit lag der Umsatzanteil der Biosimilars 2023 bei etwa 23 Prozent. «Bis spätestens 2028 soll der Anteil auf 30 Prozent steigen», hat CEO Richard Saynor im März in Aussicht gestellt.