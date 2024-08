Geht es nach den Einschätzungen der UBS, wird der Franken in den nächsten zwölf Monaten gegenüber dem Euro konstant unter dem derzeitigen Niveau von 0,95 Franken pro Euro notieren. Per Ende Jahr 2024 sowie per Ende des ersten, des zweiten und des dritten Quartals 2025 schätzt die UBS jeweils einen Wechselkurs von 0,93 Franken pro Euro. Das steht in einem Research-Papier des Chief Investment Office vom Global Wealth Management der UBS.