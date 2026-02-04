Nachhaltiges Wachstum

Vom Abschluss der Integration erwartet die Grossbank weiteres nachhaltiges Wachstum sowie Effizienzgewinne: So werde sie die Vorteile ihrer globalen Grösse und ihrer vernetzten Geschäftsbereiche nutzen. Der in den vergangenen Jahren geschaffene Spielraum in der Bilanz soll für die Unterstützung der Geschäftstätigkeiten wie auch eine «erneute Ausweitung der Fremdfinanzierung» der Kunden genutzt werden.