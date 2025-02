Die finanziellen Ziele bekräftigt die Bank: So wird per Jahresende 2026 auf zugrundeliegender Basis eine Rendite auf dem Kernkapital (RoCET1) von etwa 15 Prozent angestrebt. Das Aufwand-Ertragsverhältnis soll dann bei «unter 70 Prozent» liegen. Im Jahr 2028 will die UBS dann einen RoCET1 von etwa 18 Prozent erreichen.