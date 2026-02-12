Der Franken hat in diesem Jahr gegenüber dem Euro bereits um 2 Prozent und gegenüber dem Dollar gar um 3,5 Prozent zugelegt. Am Montag erreichte das Währungspaar Euro/Franken einen Wert von 0,9095. Das ist ein Rekord, sieht man von den Währungsturbulenzen bei der Aufhebung der Euro-Mindestgrenze im Januar 2025 ab.