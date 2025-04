Die Grossbank UBS hat nun die Zusammenlegung des Filialnetzes in der Schweiz abgeschlossen und weitere Kosteneinsparungen erzielt. Nun bereitet sich die UBS auf die Überführung der CS-Kundenkonten in der Schweiz vor. Seit der Übernahme habe die UBS 95 ehemalige Filialen der Credit Suisse mit bestehenden UBS-Geschäftsstellen zusammengeschlossen, schreibt die Grossbank in der Präsentation ihrer Ergebnisse zum ersten Quartal vom Mittwoch. Damit hätten die Kunden nun Zugang zu 195 Geschäftsstellen in der gesamten Schweiz.