Nach dem die Nationalbank schon im zweiten Quartal am Devisenmarkt aktiv gewesen war, werde sie auch im dritten Quartal eingegriffen und Euro gekauft haben, schreibt Olivier Korber, Stratege der Bank Société Générale. Seiner Auffassung nach will die SNB den Euro in der Spanne zwischen 93 und 95 Rappen halten. Dies lässt zum aktuellen Stand Raum für eine Euroaufwertung. «Das Risiko einer Devisenintervention scheint derzeit maximal, sodass der Euro-Franken-Kurs unmittelbar ansteigen könnte», so Korber.