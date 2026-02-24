Wie das «Handelsblatt» ‌am Dienstag unter Berufung ‌auf ein Anlegerschreiben ​berichtete, informierte die Bank Anfang Februar die Investoren des «UBS Working Capital Finance Opportunistic Fund» über eine neue Wertberichtigung. Im ‌Zuge der Liquidation des Anlagevehikels müsse eine weitere Position um 91 Prozent abgewertet ​werden. Diese mache rund fünf ​Prozent des Fondsvermögens ​aus und sei unabhängig von First Brands. ‌Um welches Investment es sich handele, gehe aus dem Schreiben nicht hervor. ​