Die UBS hat einem Zeitungsbericht zufolge bei einem ihrer Kreditfonds neben dem insolventen US-Autoteilehändler First Brands weitere Ausfälle erlitten.
Wie das «Handelsblatt» am Dienstag unter Berufung auf ein Anlegerschreiben berichtete, informierte die Bank Anfang Februar die Investoren des «UBS Working Capital Finance Opportunistic Fund» über eine neue Wertberichtigung. Im Zuge der Liquidation des Anlagevehikels müsse eine weitere Position um 91 Prozent abgewertet werden. Diese mache rund fünf Prozent des Fondsvermögens aus und sei unabhängig von First Brands. Um welches Investment es sich handele, gehe aus dem Schreiben nicht hervor.
Die UBS erklärte: «Wir werden weiterhin vorrangig alle notwendigen Massnahmen ergreifen, um die Interessen unserer Kunden zu schützen und die Rückzahlungen zu maximieren.»
(Reuters)