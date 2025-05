Dies geht aus einem auf den 9. Mai datierten Dokument hervor, das von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehen werden konnte. Dieser Kunde und drei weitere Kunden hätten bisher mehr als vier Millionen Franken an Verlusten aus den Derivaten angehäuft, sagte einer der Insider. Reuters konnte die Gesamthöhe der Verluste und die Höhe der Entschädigung, die UBS in Betracht zieht, nicht in Erfahrung bringen.