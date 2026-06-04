Am Mittwoch hatte Partners Group die Rücknahme von Anteilen eines milliardenschweren Private-Equity-Fonds begrenzt ​und damit einen Kurssturz der eigenen ​Aktie ausgelöst. Am (heutigen) Donnerstag ​teilte der Finanzinvestor mit, dass die Anleger ‌bei einem zweiten Milliardenfonds in grossem Stil Geld abziehen wollen. Bei einem in den USA ​aufgelegten 16-Milliarden-Dollar-Vehikel ​sieht sich ⁠Partners Group mit Rücknahme-Anträgen im ​Umfang von sechs ⁠Prozent des Fondsvolumens konfrontiert. Zwei mit ‌der Situation vertrauten Personen zufolge steht die Gesellschaft kurz davor, die Rückzahlungen ‌zu begrenzen.