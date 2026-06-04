«Wir arbeiten schon seit vielen Jahren im Bereich alternative Anlagen mit Partners Group zusammen und schätzen diese Partnerschaft sehr», erklärte eine Sprecherin am Donnerstag auf Anfrage. Die UBS gibt ihren Kunden früheren Angaben zufolge seit Jahren Zugang zu Anlageprodukten von Partners Group.
Am Mittwoch hatte Partners Group die Rücknahme von Anteilen eines milliardenschweren Private-Equity-Fonds begrenzt und damit einen Kurssturz der eigenen Aktie ausgelöst. Am (heutigen) Donnerstag teilte der Finanzinvestor mit, dass die Anleger bei einem zweiten Milliardenfonds in grossem Stil Geld abziehen wollen. Bei einem in den USA aufgelegten 16-Milliarden-Dollar-Vehikel sieht sich Partners Group mit Rücknahme-Anträgen im Umfang von sechs Prozent des Fondsvolumens konfrontiert. Zwei mit der Situation vertrauten Personen zufolge steht die Gesellschaft kurz davor, die Rückzahlungen zu begrenzen.
(Reuters)