Eine beträchtliche Anzahl der für Australien und China zuständigen Credit-Suisse-Investmentbanker dürfte ihre Jobs verlieren, wie zwei mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. In diesen beiden Märkten sind die Überschneidungen am grössten. UBS wolle zudem die meisten Teams der Credit Suisse in den Bereichen Konsumgüter, Einzelhandel und Industrie in Asien kappen. Die UBS habe die Mitarbeiter am Dienstag über den drohenden Stellenabbau informiert, erklärte einer der Insider. UBS und Credit Suisse lehnten eine Stellungnahme ab.