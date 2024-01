Mit der grössten Markenkampagne seit 2016 will die Grossbank UBS auf Kundenfang gehen. Nach der Notübernahme der Credit Suisse im vergangenen Frühjahr startet der Schweizer Konzern am heutigen Dienstag die globale Kampagne «Banking is our craft», wie das Institut mitteilte. Der Vorstoss, der Inserate in Zeitungen und sozialen Medien, aber auch Plakate und Sponsoring von Veranstaltungen umfasse, kostet mehrere zehn Millionen Dollar. Eine genaue Zahl wollte die UBS nicht nennen.