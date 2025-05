«Ich meine, das obere Ende der Debatte sind 20 plus 20», sagte Ermotti. «Ich würde sagen, eher mehr als 40 Milliarden an zusätzlichem Kapital, was wir natürlich nicht verkraften können, wenn wir eine wettbewerbsfähige globale Bank bleiben wollen.» Die UBS verfolge die Diskussion. «Am Ende des Tages sollte das Parlament eine Entscheidung treffen», sagte Ermotti.