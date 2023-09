UBS-Chef Serigo Ermotti weilte Anfang Woche in China. Er bekräftigte bei seinem Besuch das Engagement der Bank in dem Land, räumte aber gleichzeitig ein, dass sich die geopolitische Lage verändert habe. Zudem habe die UBS ein «sehr begrenztes» direktes Exposure am chinesischen Immobilienmarkt, sagte er.