Nach der Notübernahme der Credit Suisse im vergangenen Jahr befindet sich die UBS im Umbau. Als weiterer kleinerer Integrationsschritt wird das Geschäft mit reichen und superreichen Kunden der Credit Suisse in der Schweiz in das Global Wealth Management der UBS integriert. Zudem verlagert die UBS für die ganze Gruppe die Kredit-Refinanzierungskosten von der Konzernzentrale in die einzelnen Divisionen. Damit will das Institut sicherstellen, dass die Divisionen neben den Erträgen auch für die Kosten von Krediten verantwortlich sind. Diese Anpassung erfolgt rückwirkend, sodass die Nettozinseinnahmen der beiden betroffenen Divisionen für das vierte Quartal angesichts der höheren Kosten niedriger ausfallen. Damit sinkt auch der Vergleichswert für die Entwicklung im ersten Quartal 2024.