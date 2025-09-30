Die UBS hat ihre scharfe Kritik an den geplanten Änderungen der Bankenregulierung bekräftigt und erklärt, diese könnten die Rolle des Unternehmens in der Schweiz gefährden. Sollte die UBS aufgrund der Reformen ihre Strategie ändern müssen, «wäre sie gezwungen, ihre Zukunft als führende Schweizer Bank und globaler Vermögensverwalter in der Schweiz grundlegend in Frage zu stellen», heisst es in einem am Dienstag auf der Website veröffentlichten Bericht.
Es wird geschätzt, dass die Grossbank infolge der vom Bundesrat Anfang des Jahres vorgeschlagenen Regulierungsänderungen mit neuen Kapitalanforderungen in Höhe von 26 Milliarden Dollar konfrontiert sein wird. Die UBS hat seither ihre Lobbying-Bemühungen verstärkt und erklärt, dass sie Optionen prüft, um die erwarteten Auswirkungen zu mildern.
Die Kapitalreserven der UBS geben den Schweizer Behörden Anlass zur Sorge, seit ihr lokaler Konkurrent Credit Suisse im Jahr 2023 beinahe zusammengebrochen wäre und von der UBS in einer Rettungsaktion aufgekauft wurde.
In dem Bericht vom Dienstag stellte die UBS eine lange Liste von Kritikpunkten an den Vorschlägen zusammen. Sie sagte, sie würden die Ursachen für den Niedergang der Credit Suisse nicht angehen, die sie zu einem grossen Teil auf «weitreichende regulatorische Zugeständnisse über viele Jahre» im Vorfeld der Krise zurückführte.
Die UBS bemängelte auch das Fehlen einer gründlichen Folgenabschätzung für potenziell weniger drastische Alternativen zu den vorgeschlagenen Massnahmen.
Letzte Woche schlug die Regierung vor, der UBS sieben Jahre Zeit zu geben, um die volle Kapitalunterlegung für ausländische Tochtergesellschaften einzuführen, eine Änderung, die den grössten Teil der höheren Kapitalanforderungen ausmachen dürfte. Da das Gesetz wahrscheinlich nicht vor 2028 in Kraft treten wird, hätte die UBS bis 2035 Zeit, den Puffer aufzubauen.
Die UBS als auch politische Parteien und andere interessierte Kreise haben bis zum 9. Januar Zeit, der Regierung Rückmeldung zu geben, die dann die Vorschläge fertigstellen und dem Parlament vorlegen wird. Die aktuellen Vorschläge sehen vor, dass die UBS Investitionen in ausländische Tochtergesellschaften vollständig von einem als CET1-Kapital bezeichneten regulatorischen Puffer abziehen muss.
Die Bank wehrte sich auch gegen die Vorschläge der Regierung bezüglich der Behandlung von Software und latenten Steuerguthaben, die sie als «unverhältnismässig» bezeichnete. Sie sagte, die Massnahmen würden etwa 11 Milliarden Dollar an Kapital auf Konzernebene «zerstören», «ohne ausreichende Begründung».
(Bloomberg)