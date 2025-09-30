Die UBS hat ihre scharfe Kritik an den geplanten Änderungen der Bankenregulierung bekräftigt und erklärt, diese könnten die Rolle des Unternehmens in der Schweiz gefährden. Sollte die UBS aufgrund der Reformen ihre Strategie ändern müssen, «wäre sie gezwungen, ihre Zukunft als führende Schweizer Bank und globaler Vermögensverwalter in der Schweiz grundlegend in Frage zu stellen», heisst es in einem am Dienstag auf der Website veröffentlichten Bericht.