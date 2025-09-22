Die UBS hatte bereits letzten November nach der Übernahme der CS-Fondsgesellschaft ihre Pläne vorgelegt, Fonds mit ähnlichen Anlagestrategien zusammenzuführen. Die Fusion der beiden nun genannten Fonds per Ende 2025 sei nun ein nächster Schritt, teilte die Grossbank am Montag nach Börsenschluss mit.
Der neu kombinierte Fonds werde «UBS (CH) Property Fund - Direct Mixed Urban» heissen und führe die Anlagestrategie der beiden Vorgängerfonds fort. Er werde über ein Portfolio von rund 80 Liegenschaften und ein Gesamtfondsvermögen von 3,9 Milliarden Franken verfügen (Stand Ende 2024).
(AWP)