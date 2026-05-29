Die UBS hatte bereits kurz nach der Übernahme der Credit Suisse im Jahr 2023 angekündigt, Doppelspurigkeiten abzubauen. Laut den jüngsten Quartalszahlen sank die Zahl der direkt angestellten Mitarbeitenden per Ende März 2026 auf 101'594 Vollzeitstellen nach 103'177 Ende 2025. Branchenkreise rechnen seit längerem damit, dass die Mitarbeiterzahl langfristig auf rund 80'000 sinken könnte. Insgesamt hat sich die Belegschaft seit der CS-Übernahme laut Bloomberg bereits um rund 17'500 Stellen verringert.