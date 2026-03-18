Die Urheber der Volksinitiative argumentieren anders als die UBS. 2001 seien 28’873 Wohnungen neu gebaut worden, 2020 seien es 49’314 Wohnungen gewesen - ein Plus von 71 Prozent. Dennoch gebe es Wohnungsknappheit. Die Zuwanderung spitze sie zu und treibe die Mieten nach oben. Zudem führe gerade der Zustrom von Baufachleuten zu weiterer Migration, da nicht nur die Leute, die auf dem Bau arbeiten, in die Schweiz kämen, sondern auch deren Familien. Deshalb verschärfte sich die Lage immer weiter - es sei denn, man gebiete der Zuwanderung Einhalt.